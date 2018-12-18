Синоптики рассказали, какое место в Воронежской области - самое снежное

18 Дек. 10:38 2018-12-18T10:38:11+03:00

В целом, пока осадков в регионе выпадает больше нормы

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Специалисты службы "Гисметео" рассказали о высоте сугробов в Воронежской области. Выяснилось, что в начале прошлой недели их высота, достигшая 22 сантиметров, в два раза превышала декабрьскую норму. Сугробы несколько "осели" из-за оттепели - до 13 сантиметров. Но недавний снегопад снова вернул высоту снежного покрова на отметку 20 сантиметров. А самым заснеженным местом, если верить синоптикам портала, стал Борисоглебск, где нападало 27 сантиметров снега.

В южных районах региона, что, наверное, ожидаемо, со снегом не густо: тут выпало всего несколько сантиметров.