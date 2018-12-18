Воронежский парень спасается от одиночества, играя на детской площадке в компании большого снежка

18 Дек. 09:47 2018-12-18T09:50:33+03:00

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Вот до чего способно довести человека одиночество! Воронежцы обсуждают парня, которого застали за странным занятием в одном из городских дворов: молодой человек катал на качеле, устроенной по принципу весов, гигантский снежок. Неизвестный сидит спиной к зрителям в грустной осунувшейся позе. Кажется, что он предается грустным размышлениям. Снимок этот опубликовали в сообществе "Типичный Воронеж".

- Эх, не долепил свою бабу, - сочувствует воронежцу один комментатор. Действительно, еще немного старания - и компанию парню составила бы снежная баба.

- Причем чаще всего самые лучшие люди одиноки. Они либо поняли, что с людьми лучше дел не иметь, либо забили на попытки понравиться кому-то, - философствует другой подписчик.

- Картинка смешная, ситуация страшная, - подытожил еще один комментатор.