Воронежец отдал 248 тысяч рублей за обещание создать сайт

17 Дек. 19:45 2018-12-17T19:57:56+03:00

Сайт за девять месяцев так и не появился. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В ноябре в отдел полиции № 6 пришел 34-летний воронежец. Мужчина пожаловался, что его «развели» на немалую сумму. Потом рассказал, что «клюнул» на рекламное объявление в Интернете, призывающее обращаться всем, кому нужно создать сайт.

Мнимый компьютерный мастер уговорил «клиента» регулярно перечислять ему деньги. Мужчина аккуратно делал переводы в течение девяти месяцев. Но за это время сайт так и не родился. А аферист получил в общей сложности 248 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что мужчину «разводил» на деньги 32-летний житель Таловского района. Его доставили в отдел полиции, где мнимый компьютерщик признал свою вину. По части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» ему грозит до пяти лет лишения свободы.