Воронежский «Буран» прервал серию из трех поражений победой над «Югрой»

17 Дек. 19:29 2018-12-18T11:01:22+03:00

Изменить размер текста: A A

«Ураганные» подошли к матчу в Ханты-Мансийске с неприятной серией из трех проигрышей. Неудачными получились последняя игра домашней серии и первые две выездной.

Игра на дальнем севере России сначала не баловала зрителей обилием острых моментов. Первую по-настоящему опасную атаку «запороли» воронежцы. Снова последовало некоторое затишье, которое взорвал гол «Бурана» - на 34 минуте отличился Савва Андреев.

После этого «Буран» грамотно играл на контратаках, не дал отличиться хозяевам. «Ураганные» еще и забили - гол Александра Буйницкого на 50 минуте сбил атакующий порыв «Югры» – 2:0. В финале матча команды повеселили зрителей взаимными острыми выпадами, но счет так и не изменился. В активе вратаря «ураганных» Александра Хомутова «сухарь».

«Буран» набрал 33 очка и поднялся на 21 место. Впереди у «ураганных» еще один выездной матч. 19 декабря «Буран» сразится с казанским «Рубином», который с 53 очками пока идет четвертым. Игра стартует в 17.00.