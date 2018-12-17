2018-12-17T18:49:52+03:00
Происшествия

В Воронеже руководители предприятия за аферы на 24,6 млн. рублей получили условные сроки

Суд установил, что они уклонялись от налогов и проворачивали мошеннические операции
Юрий КОЗЛОВ
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Суд посчитал возможным дать махинаторам условные сроки.Суд посчитал возможным дать махинаторам условные сроки.Фото: из архива «КП»
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В Центральном районном суде Воронежа вынесли приговор 50-летнему коммерческому директору и 52-летнему генеральному директору предприятия, занимающегося продажей сельхозпродукции. Их признали виновными по п.п. «а,б» ч.2 ст.199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов с организации» и ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

По версии следствия, руководители предприятия создали фиктивную схему, по которой в налоговую отчетность включали липовые договоры с подконтрольными фирмами. В итоге за 1,2,4 кварталы 2016 года и 1 квартал 2017 года они претендовали на получение вычета с НДС на сумму около 21 миллиона рублей.

За 4 квартал 2015 года и 3 квартал 2016 года они предоставили налоговикам ложные сведения о покупке сельхозпродукции у тех же компаний-«дочек». На этот раз добычей руководителей стала сумма в 3,6 млн. рублей.

В суде директора свою вину не признали. Однако доказательства, собранные следствием, сочли достаточными для вынесения приговора. В итоге оба получили по пять лет условно с ограничением свободы на четыре года.

Напомним, на днях отправили в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя маслозавода. Его обвиняют в махинациях на общую сумму 550,5 миллионов рублей.

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