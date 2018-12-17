В 2019 году время бесплатной парковки у воронежских школ, детсадов и медучреждений увеличится с 15 минут до 1 часа

17 Дек. 18:22 2018-12-17T18:48:02+03:00

Депутаты регионального парламента приняли в первом чтении закон, регулирующий вопросы создания и организации платных парковок

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17 декабря на 39-ом заседании облдумы в первом чтении был принят закон «О регулировании отдельных отношений в сфере организации дорожного движения в Воронежской области и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Воронежской области».

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