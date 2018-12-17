Воронежский «Факел» расстался с курским полузащитником

17 Дек. 18:17 2018-12-17T18:19:01+03:00

Артем Митасов так и не смог завоевать твердое место в основе

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В понедельник, 17 декабря, «Факел» официально оформил расставание с хавбеком Артемом Митасовым. Контракт с полузащитником из Курска расторгли, как утверждают в пресс-службе команды, по взаимному согласию

28-летний футболист пополнил состав «Факела» в летнее межсезонье. Он перешел из курского «Авангарда». В первенстве ФНЛ он сыграл в 14 матчах, еще одну встречу Митасов провел в составе нашей команды в Кубке России. В большинстве игр он выходил на замену.

Напомним, по окончании первой части сезона «Факел» также расторг контракт с вратарем Дмитрием Терновским.