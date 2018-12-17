В Воронеже разработку проекта реконструкции парка «Орленок» отложили

17 Дек. 17:21 2018-12-17T17:27:19+03:00

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В аукционе на право разработки проекта реконструкции парка «Орленок» не определили победителя.

Претендентов было двое - воронежское ООО «Проектная мастерская «Рост» и московское ООО «Александр Фронтов и архитекторы». Первая компания предлагала сделать проект за 3,95 млн. рублей, вторая – за 3,97 млн. рублей. Начальная цена контракта при этом составляла 3,99 млн. рублей. Однако специалисты обоих обществ не предъявили достаточно документов, чтобы удовлетворить запросы конкурсной комиссии. Теперь администрации Воронежа нужно будет провести конкурс повторно.

Напомним, реконструкция «Орленка» должен проходить в три этапа. На первом должны ввести в строй зоны рекреации, фуд-корт, арт-зону, игровую площадку для детей. На втором – привести в порядок мемориал, расположенный на территории парка. На третьем – оборудовать спортивные площадки. Кроме того, нужно будет предусмотреть новые дорожки при максимальном сохранении старых, системы ливневки, автополива, Wi-Fi, видеокамеры, радиоточки, площадки для выгула собак.