2018-12-17T16:55:36+03:00
Общество

Депутаты приняли бюджет Воронежской области с дефицитом в 2,3 миллиарда рублей

Спикер регионального парламента уверен, что деньги для его покрытия найдут
Юрий КОЗЛОВ
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Дефицит в 2,3 млрд. обещают ликвидировать без особых проблем.Дефицит в 2,3 млрд. обещают ликвидировать без особых проблем.Фото: из архива «КП»
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В понедельник, 17 декабря, на заседании Воронежской областной думы депутаты приняли во втором, окончательном чтении региональный бюджет на 2019 год. У парламентариев, впрочем, и по итогам первого вопросов к нему не возникло.

– Доходы бюджета Воронежской области составят 104,8 млрд. Расходы – 107,1 млрд. Дефицит составляет 2,3 млрд рублей, но он имеет гарантированные источники финансирования, – заявил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов. - В следующем году бюджет будет скорректирован в связи с поступлением федеральных средств в рамках нацпроектов, перераспределением остатков финансов этого года.

Вместе с областным бюджетом приняли и бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) на будущий год. Доходы его планируются в размере 27 586,8 млн рублей, расходы – 27 585,7 млн рублей.

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