Главный полицейский Воронежской области посетовал на несовершенства новогодних турникетов

17 Дек. 16:31 2018-12-17T16:32:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня 17 декабря на планерке в правительстве Воронежской области начальник полиции региона генерал-лейтенант Михаил Бородин посетовал на несовершенства досмотра граждан, которые приходят в общественные места. Речь идет о новогодних мероприятиях. Так, по его словам, по области в местах скопления людей рамок нет вообще и никто никого не проверяет, а вот в Воронеже рамки есть. Но ЧОПовцы не справляются с потоком посетителей, из-за чего на рамках скапливаются очереди.

Губернатор Александр Гусев пообещал учесть замечания.

А начальник главного управления МЧС по Воронежской области Александр Кошель рассказал, что спасатели в преддверии праздников проверили 1442 объекта массового пребывания , из них на 104 выявили нарушения. Впоследствии их устранили.