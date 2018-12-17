Воронежская область получит на поддержку малого бизнеса 1,9 миллиардов рублей

17 Дек. 16:01 2018-12-17T16:02:12+03:00

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Сегодня на планерке в правительстве Воронежской области руководитель департамента предпринимательства и торговли Галина Абричкина рассказала, что регион до 2024 года получит более 1,9 млрд. рублей. На эти средства, по ее словам, будет создан центр Мой бизнес, в котором организуют обучающие программы для начинающих предпринимателей.

- Получат поддержку такие проекты, как "Мама-предприниматель", "Азбука предпринимательства", программы по обучению для возраста 50+. При этом массовой поддержки предприятий не ожидается, но финансовую помощь получат в Воронежской области моногорода на развитие промышленности. Также мы планируем к 2024-му выдавать по 600 займов в год для предприятий малого и среднего бизнеса, - отметила Галина Абричкина.

По ее словам, по программе 50+ департамент принимает заявки по старшего поколения. На их основании будет сформирован соответствующий обучающий курс.