В Воронеже передали в суд дело бывшего гендиректора маслозавода

17 Дек. 15:54 2018-12-17T15:54:34+03:00

Его обвиняют в незаконном получении кредитов на 475 млн. рублей и субсидии на 1,5 млн. А еще ему по липовым документом возместили НДС на 74 млн.

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 58-летнего бывшего гендиректора маслозавода. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и по ч.1 ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита». Финансовые махинации, вменяемые в вину экс-руководителю, вскрыли оперативники регионального УФСБ и ГУ МВД.

По данным следствия, бывший гендиректор с середины 2014 года по второй квартал 2016 года предоставил налоговые декларации по липовым финансово-хозяйственным взаимоотношениям с подконтрольными ему фирмами. В итоге его организация незаконно получила возмещение НДС на сумму более 74 млн. рублей.

В 2015 году, используя похожую схему, тогда еще гендиректор маслозавода получил субсидию - более 1,5 млн. рублей. Но самой крупной аферой были кредиты, взятые в банке. Они потянули в общей сложности на 475 млн. рублей. Получены они были также на основании ложных сведений о финансово-хозяйственном положении общества.

- Пока бывший руководитель маслозавода сумел возместить только 20 миллионов, рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров. - Наложен арест на имущество завода, стоимость которого соразмерна величине причиненного ущерба.