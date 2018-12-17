2018-12-17T15:54:38+03:00
Общество

С улиц Воронежа гоняют незаконную «предновогоднюю распродажу»

С начала года в Ленинском районе прошли полтысячи рейдов
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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Накануне новогодних праздников на улицах Воронежа растет и ширится лоточная торговля. Конечно, незаконная. Здесь и «лососевая» икра по неприлично низкой цене, и подмороженные или подгнившие мандарины (дешевле – только даром), и китайские гирлянды, грозящие «разнообразить» ваш праздник пожаром… И еще множество незаменимых в быту товаров.

Перекресток улиц Плехановской и Кольцовской, дом №65 по улице Моисеева и дом 123 по 20-летия Октября – известные адреса предновогоднего «шанхая». Именно сюда и отправились в рейд сотрудники управы Ленинского района.

- С лицами, осуществляющими несанкционированную торговлю, проведели разъяснительную работу и привлекли нарушителей закона к административной ответственности, - рассказали в управе.

Кстати, с начала 2018 года сотрудники управы провели больше 500 рейдовых мероприятий, составлили 214 протоколов, которые уже рассмотрены административной комиссией при управе района.

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