Объем банковских вкладов в Воронежской области составил 333 миллиарда рублей
На начало ноября сумма банковских вкладов жителей Воронежской области составила 333,2 миллиарда рублей. За десять месяцев 2018 года она увеличилась на 14,4 миллиарда, что составляет 4,5 %.
Большинство жителей региона хранится сбережения в ряблях: доля рублевых депозитов составляет около 89%.
- Объем депозитов юридических лиц Воронежской области вырос к началу ноября до 54,9 млрд рублей, что превышает аналогичный прошлогодний показатель на 13,4%. Значительно увеличились средства, размещенные в банках индивидуальными предпринимателями региона. На 1 ноября их общий объем составил 9,5 млрд рублей, что на 39,8% больше, чем годом ранее.