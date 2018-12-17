2018-12-17T15:29:44+03:00
Экономика

Объем банковских вкладов в Воронежской области составил 333 миллиарда рублей

Это на 4,5 % больше, чем в начале года
Юлия ТЕРНОВА
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На начало ноября сумма банковских вкладов жителей Воронежской области составила 333,2 миллиарда рублей. За десять месяцев 2018 года она увеличилась на 14,4 миллиарда, что составляет 4,5 %.

Большинство жителей региона хранится сбережения в ряблях: доля рублевых депозитов составляет около 89%.

- Объем депозитов юридических лиц Воронежской области вырос к началу ноября до 54,9 млрд рублей, что превышает аналогичный прошлогодний показатель на 13,4%. Значительно увеличились средства, размещенные в банках индивидуальными предпринимателями региона. На 1 ноября их общий объем составил 9,5 млрд рублей, что на 39,8% больше, чем годом ранее.

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