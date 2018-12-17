Сеть Wi-Fi «Ростелекома» для бизнеса насчитывает уже 26 тысяч точек доступа

17 Дек. 15:11 2018-12-17T15:11:56+03:00

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«Ростелеком», ведущий провайдер цифровых услуг для населения, бизнеса и государства, сообщает о том, что менее чем за два года число точек доступа в сети Wi-Fi для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей достигло 26 тысяч, из которых 555 точек – в Воронежской области.

Сеть позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставлять беспроводной доступ в интернет внутренним пользователям по технологии Wi-Fi с соблюдением всех требований российского законодательства. Услуга предоставляется под ключ: вместе с оборудованием и системой идентификации. Она доступна на всей территории страны.

«Ростелеком» имеет богатый опыт развертывания больших распределенных сетей Wi-Fi. Масштабная проверка технических возможностей компании состоялась во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, который проходил в России этим летом. Во время чемпионата услугами бесплатного доступа в интернет по сети Wi-Fi «Ростелекома» воспользовалось более 144 тысяч человек на стадионах и более 43 тысяч человек в фан-зонах разных городов России. Пользователи из 137 стран мира успешно прошли авторизацию, за время чемпионата не было зарегистрировано ни одного сбоя. Суммарное потребление трафика составило 65 ТБайт.

«Ростелеком» планирует в дальнейшем развивать направление по предоставлению услуг Wi-Fi во всем его многообразии: и как услугу для предпринимателей, и как публичный сервис.

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