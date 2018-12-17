Воронежцев просят рассказать, как изменились дороги в уходящем году
Мэрия разместила опрос в соцсети
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Власти Воронежа решили провести опрос на тему того, как изменились дороги в уходящем году.
- Проект "Безопасные и качественные дороги" реализуется уже второй год. За это время отремонтировано чуть более 415 километров улично-дорожной сети. Только в текущем году были обновлены больше ста объектов протяженностью 143 км в Воронеже и 115,7 км на девяти участках региональных трасс, - рассказали в воронежской мэрии.
Оценить плоды работы дорожников можно, перейдя по ссылке в официальную группу проекта "Безопасные и качественные дороги" в соцсети.