Жительнице Воронежа грозит уголовная статья за кражу газа

17 Дек. 14:55 2018-12-17T14:55:53+03:00

Женщина самовольно подключилась к трубе, после того, как ее за долги лишили голубого топлива

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Жительница частного дома в Коминтерновском районе на улице Новгородской самовольно подключилась к газопроводу, после того, как ей из-за крупного долга прекратили подачу голубого топлива. С октября 2017 по февраль 2018 года собственница жилья задолжала за топливо больше 30 тысяч рублей. Однако женщина не поспешила погасить задолженность, а самовольно врезалась в трубу, создав тем самым угрозу взрыва.

- Наши сотрудники дважды принимали меры для локализации несанкционированного подключения, однако абонент всячески препятствовала проведению работ, - рассказали в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж».

К решению проблемы пришлось подключить чиновников и полицию. Теперь, чтобы снова получить газ, женщине придется не только полностью погасить долг, но и оплатить работы по его отключению и подключению. Кроме того ей грозит уголовная ответственность.