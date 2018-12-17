В Воронежской области три департамента сменят названия и профиль деятельности

17 Дек. 14:47 2018-12-17T14:47:52+03:00

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Три областных департамента изменят свои названия, пересмотрят региональные власти и их функции. Такой указ подписал накануне Александр Гусев. Изменения вступят в силу с 1 января.

Департамент транспорта и автомобильных дорог больше не будет заниматься пассажирскими перевозками, а называться он станет департаментом дорожной деятельности. Эти полномочия перейдут к департаменту промышленности. Сам он будет называться пепартаментом промышленности и транспорта.

Департамент связи и массовых коммуникаций будет носить название департамента цифрового развития Воронежской области. Контакты со СМИ теперь возложат на управление делами Воронежской области и управление региональной политики. Первое из них будет ведать учредительством государственных СМИ. В управлении региональной политики будут заниматься вопросом публикации в различных медиа информации о госорганах и органах местного самоуправления.