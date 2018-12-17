2018-12-17T14:21:53+03:00
Происшествия

Под Воронежем один шахматист воткнул нож в живот другого

Занятия интеллектуальной игрой мужчины сочетали с обильными возлияниями
Юрий КОЗЛОВ
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Интеллектуальная игра завершилась ударом ножа в живот.Интеллектуальная игра завершилась ударом ножа в живот.Фото: из архива «КП»
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В пятницу, 14 декабря, в селе Красный Лог Каширского района 46-летний мужчина зашел к 37-летнему односельчанину отметить конец рабочей недели игрой в шахматы и выпивкой. Мирными посиделки не получились. Хозяин дома поругался с гостем и потребовал от него удалиться. Тот отказался. Тогда хозяин схватил со стола нож и воткнул старшему товарищу в живот.

Мужчина дошел до дома с открытой раной. Его мать вызвала скорую, пробовала узнать, кто порезал сына, однако тот молчал. Впрочем, полицейские сумели разговорить и раненого, и негостеприимного хозяина дома. Стражи порядка также выяснили, что 37-летний мужчина до этого был судим за кражи. Похоже, он идет по наклонной – преступления становятся все «тяжелее».

- Мужчину, действия которого подпадают под часть 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», арестовали. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

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