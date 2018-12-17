В Воронежской области животные стали реже болеть бешенством

17 Дек. 14:13 2018-12-17T14:13:22+03:00

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По итогам 11 месяцев 2018 года в Воронежской области на 12% снизилась заболеваемость бешенством среди животных в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. В этом году было зарегистрировано 95 лабораторно подтвержденных случаев против 108 в прошлом году.

Бешенство отмечалось у кошек (39 случаев), собак (35 случаев), лисиц (10 случаев), крупного рогатого скота (7 случаев), мелкого рогатого скота (два случая) и по одному случаю у лошади и хорька.

Вместе с тем с начала года официально пострадали от укусов, ослюнения или оцарапывания дикими или неизвестными животными 6588 человек, что на 3,2% выше показателей 2017 года. В очагах бешенства за антирабической помощью обратились 299 жителей региона.

- Наибольший показатель пострадавших от укусов животными (от 284,7 до 773,6 на 100 тыс. населения) зарегистрирован в 23 районах области: Аннинском, Бобровском, Богучарском, Бутурлиновском, Верхнемамонском, Верхнехавском, Грибановском, Калачеевском, Каменском, Кантемировском, Каширском, Нижнедевицком, Новоусманском, Ольховатском, Острогожском, Панинском, Петропавловском, Подгоренском, Рамонском, Репьевском, Россошанском, Семилукском, Таловском районах, - отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Воронежской области.