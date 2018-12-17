2018-12-17T14:13:22+03:00
Общество

В Воронежской области животные стали реже болеть бешенством

Но кусаться - чаще
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По итогам 11 месяцев 2018 года в Воронежской области на 12% снизилась заболеваемость бешенством среди животных в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. В этом году было зарегистрировано 95 лабораторно подтвержденных случаев против 108 в прошлом году.

Бешенство отмечалось у кошек (39 случаев), собак (35 случаев), лисиц (10 случаев), крупного рогатого скота (7 случаев), мелкого рогатого скота (два случая) и по одному случаю у лошади и хорька.

Вместе с тем с начала года официально пострадали от укусов, ослюнения или оцарапывания дикими или неизвестными животными 6588 человек, что на 3,2% выше показателей 2017 года. В очагах бешенства за антирабической помощью обратились 299 жителей региона.

- Наибольший показатель пострадавших от укусов животными (от 284,7 до 773,6 на 100 тыс. населения) зарегистрирован в 23 районах области: Аннинском, Бобровском, Богучарском, Бутурлиновском, Верхнемамонском, Верхнехавском, Грибановском, Калачеевском, Каменском, Кантемировском, Каширском, Нижнедевицком, Новоусманском, Ольховатском, Острогожском, Панинском, Петропавловском, Подгоренском, Рамонском, Репьевском, Россошанском, Семилукском, Таловском районах, - отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
БанкУРАЛСИБсталлауреатомпремии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты