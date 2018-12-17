2018-12-18T16:36:36+03:00
Происшествия

В центре Воронежа на съемной квартире нашли трупы парня и девушки

По данным судмедэкспертизы, они отравились угарным газом
Юрий КОЗЛОВ
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Отравление газом стало причиной четырех смертей в центре Воронежа в 2018 году.Отравление газом стало причиной четырех смертей в центре Воронежа в 2018 году.Фото: ГКСЭ.
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В воскресенье, 16 декабря, в квартире дома на улице Плехановской нашли трупы 28-летнего мужчины и 24-летней девушки. Они снимали квартиру. По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть молодых людей наступила от отравления угарным газом.

- По факту ЧП, наши сотрудники возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Будет дана уголовно-правовая оценка действиям собственника квартиры по обеспечению безопасного использования газового оборудования. Кроме того, будем проверять работу сотрудников управляющей компании, отвечающих за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту дымовых и вентиляционных каналов, – рассказал и.о. руководителя следственного отдела по Центральному району города Воронежа регионального управления СК России Валерий Смольянинов.

Напомним, ночью 22 февраля, в одном из домов на площади Ленина от отравления угарным газом погибли мальчики 8 и 12 лет. Незадолго до этого отец семейства самостоятельно устанавливал газовую колонку. Мать почувствовала себя плохо, встала, побежала в детскую, вызвала скорую, но мальчиков спасти не удалось.

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