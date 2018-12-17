В Воронеже официантка обокрала клиента на 100 тысяч рублей
Девушка сумела выведать у него пин-код
Деньги девушка сняла, а вот потратить их не успела.Фото: Иван ВИСЛОВ
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30-летний воронежец стал жертвой коварной 19-летней официантки. Девушка, видимо, показалась ему настолько обольстительной, что он сообщил ей пин-код банковской карты, когда отдыхал в кафе. А потом и вовсе забыл карту на столе и ушел.
От соблазна взять ее и снять деньги девушка удержаться не смогла. Вскоре ее задержали. Опомнившийся мужчина обратился в полицию, и официантку выдала запись с камеры видеонаблюдения. Деньги девушка потратить не успела.
- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы), - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.