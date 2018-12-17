2018-12-17T13:13:56+03:00
Дом. Семья

В Воронеже дороже всего купить по объявлению костюм волка, дешевле всего - костюм лисички

Половина предложений по костюму на елку - это по-прежнему зайчики и снежники
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Сотрудники сайта объявлений "Авито" проанализировали предложения по новогодним костюмам для детей и пришли к выводу, что средняя цена карнавального костюма в Воронеже, выставленного на продажу прежними владельцами - 853 рубля. В рейтинге по доступности наряда на утренник из 23 крупных российских городов Воронеж занял 12 строчку. Дороже всего одеть ребенка на елку оказалось в Москве, а дешевле всего - в Волгограде, где средняя цена составила что-то около 500 рублей.

А вот сейчас приготовьтесь поностальгировать. Оказалось, что зайчиками и снежинками были не только наши мамы! Такие перевоплощения все ще попурны: 28 % объявлений в Воронеже предлагают отправиться на елку в образе зайчика, а 24 % - в обличии снежинки.16 % объявлений продают "пиратский комплект". Самым дорогим предложением стал костюм волка, который готовы отдать в среднем за полторы тысячи, а самым бюджетным почему-то может по праву считаться костюм лисички. Он обойдется в среднем в 600 рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
БанкУРАЛСИБсталлауреатомпремии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты