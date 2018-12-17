В Воронеже дороже всего купить по объявлению костюм волка, дешевле всего - костюм лисички

17 Дек. 13:11 2018-12-17T13:13:56+03:00

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Сотрудники сайта объявлений "Авито" проанализировали предложения по новогодним костюмам для детей и пришли к выводу, что средняя цена карнавального костюма в Воронеже, выставленного на продажу прежними владельцами - 853 рубля. В рейтинге по доступности наряда на утренник из 23 крупных российских городов Воронеж занял 12 строчку. Дороже всего одеть ребенка на елку оказалось в Москве, а дешевле всего - в Волгограде, где средняя цена составила что-то около 500 рублей.

А вот сейчас приготовьтесь поностальгировать. Оказалось, что зайчиками и снежинками были не только наши мамы! Такие перевоплощения все ще попурны: 28 % объявлений в Воронеже предлагают отправиться на елку в образе зайчика, а 24 % - в обличии снежинки.16 % объявлений продают "пиратский комплект". Самым дорогим предложением стал костюм волка, который готовы отдать в среднем за полторы тысячи, а самым бюджетным почему-то может по праву считаться костюм лисички. Он обойдется в среднем в 600 рублей.