Воронежские синоптики считают, что новогодняя ночь будет холодной и снежной

17 Дек. 13:01 2018-12-17T13:04:45+03:00

Надеемся все же, что новогодняя ночь будет классической - снежной и морозной. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Между тем в «Гисметео» полагают, что, напротив, ожидают ее весьма теплой по декабрьским меркам

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Синоптики дают разноречивые прогнозы на новогоднюю ночь. Напомним, по данным «Гисметео», с 31 декабря на 1 января погода ожидается теплая и бесснежная – до минус пяти градусов. Причем до этого три дня прогнозируют вообще невиданные для декабря +8…+10 градусов.

В заочную полемику с «Гисметео» вступили сотрудники Воронежского Гидрометцентра. По их расчетам, новогодняя ночь, напротив, будет морозной и снежной – даже немного холоднее, чем среднесуточная температура декабря.

- Сейчас к нам приходит северный антициклон. Воздух в воронке идет по часовой стрелке, поэтому мороз к нам «доставит» восточный ветер, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Всю предстоящую неделю будет от -14 до -16 градусов ночью и около -8…-10 днем. Есть основания предполагать, что и новогодняя ночь будет с похожей погодой плюс пойдет достаточно сильный снег.

Отметим, что прогнозировать погоду с точностью близкой к 100 процентам пока никто не научился. Поэтому есть смысл на всякий случай достать из гардероба осеннюю одежду. Вдруг удивительный прогноз «Гисметео» все же оправдается.

Что же касается погоды на ближайшие дни, о ней можно говорить с намного большей определенностью. Во вторник, 18 декабря, ночью ожидается -14 градусов, днем потеплеет до -9, при этом будет пасмурно.

В среду, 19 декабря, ночь будет очень холодной - -16 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -11, и из облаков будет выглядывать солнце.

Ночью в четверг, 20 декабря, синоптики прогнозируют -13 градусов и снег, который продолжится и днем при -8. Похожая погода будет и в пятницу, 21 декабря. Правда, ночь ожидается потеплее - -11 градусов.