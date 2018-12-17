В полиции назвали причину аварии с оторвавшимся прицепом под Воронежем

СЕГОДНЯ 11:56 2018-12-17T12:19:08+03:00

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Полицейские назвали причину, по которой произошло ДТП на трассе "Воронеж - Тамбов" в Новоусманском районе. Напомним, утром в воскресенье, 16 декабря, у грузового автомобиля "Скания" самопроизвольно отсоединился прицеп, который выехал на встречную полосу и снес "Мерседес". Пресс-служба полиции, сообщает, что "Водитель "Скании" не выбрал безопасную скорость и не обеспечил надлежащее техническое состояние автомобиля и полуприцепа, в результате чего произошла расцепка".

В ДТП погиб 49-летний водитель "Мерседеса" и его пассажирка, 53-летняя жительница Воронежа. Правоохранители проводят проверку по факту этой аварии.