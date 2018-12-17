Сотрудники ДПС спасли воронежца, которому стало плохо на улице

17 Дек. 10:49 2018-12-17T10:49:21+03:00

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Накануне сотрудники ДПС спасли жизнь человеку. Патрулировали свою территорию в Воронеже и заметили лежащего на земле человека. Оказалось, что у мужчины был эпилептический припадок. Сотрудники полиции выполнили все необходимое, чтобы припадок не закончился трагически: перевернули мужчину на бок, подложили под голову валик, скрученный из одежды, чтобы предотвратить западание языка, и вызвали скорую помощь.

К приезду медиков судороги прекратились, и воронежца передали в руки врачей, когда он уже в сознании. Оказалось, что мужчина местный житель, ему 49 лет.