В аварии с оторвавшимся прицепом погибла 53-летняя женщина Воронежа
Какое-то время ее личность не могли установить
Фото ГУ МВД по Воронежской области
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Во вчерашней аварии с оторвавшимся от грузовика прицепом погибла 53-летняя жительница Воронежа. На то, чтобы установить личность погибшей, потребовалось некоторое время. Водитель "Мерседеса", в котором ехала женщина, 49-летний житель Пензенской области, тоже скончался на месте происшествия.
Напомним, в воскресенье, 16 декабря, на трассе "Воронеж-Тамбов" в Новоусманском районе у грузового автомобиля "Скания" самопроизвольно отсоединился прицеп, который впоследствии выехал на встречную полосу и врезался в "Мерседес Вито". Почти сразу удалось установить личность одного погибшего. В сети есть видео с места аварии.