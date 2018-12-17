2018-12-17T10:28:09+03:00
Происшествия

В аварии с оторвавшимся прицепом погибла 53-летняя женщина Воронежа

Какое-то время ее личность не могли установить
Юлия ТЕРНОВА
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Фото ГУ МВД по Воронежской областиФото ГУ МВД по Воронежской области
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Во вчерашней аварии с оторвавшимся от грузовика прицепом погибла 53-летняя жительница Воронежа. На то, чтобы установить личность погибшей, потребовалось некоторое время. Водитель "Мерседеса", в котором ехала женщина, 49-летний житель Пензенской области, тоже скончался на месте происшествия.

Напомним, в воскресенье, 16 декабря, на трассе "Воронеж-Тамбов" в Новоусманском районе у грузового автомобиля "Скания" самопроизвольно отсоединился прицеп, который впоследствии выехал на встречную полосу и врезался в "Мерседес Вито". Почти сразу удалось установить личность одного погибшего. В сети есть видео с места аварии.

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