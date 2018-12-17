В Воронежской области снайперы проводят учения на засекреченном полигоне

СЕГОДНЯ 09:49 2018-12-17T09:49:36+03:00

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В Воронежской области 300 снайперов Западного военного округа отрабатывают на учениях свои навыки. Как сообщает пресс-служба ЗВО, учения проходят по новейшим технологиям. Местом их проведения выбрали засекреченный полигон. Среди заданий - "найти и опознать". Суть в том, что военному дают десять секунд, чтобы запомнить фото, а после этого он должен поразить необходимую цель на дистанции до 150 метров. Упражнение "заложник» предполагает поражение противника из пистолета Макарова с расстояния 25 метров. По легенде противник удерживает заложника. На "снайперской дуэли" необходимо найти и уничтожить замаскированного противника.