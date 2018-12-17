2018-12-17T09:49:36+03:00
Политика

В Воронежской области снайперы проводят учения на засекреченном полигоне

Военнослужащие ЗВО отрабатывают новые техники
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронежской области 300 снайперов Западного военного округа отрабатывают на учениях свои навыки. Как сообщает пресс-служба ЗВО, учения проходят по новейшим технологиям. Местом их проведения выбрали засекреченный полигон. Среди заданий - "найти и опознать". Суть в том, что военному дают десять секунд, чтобы запомнить фото, а после этого он должен поразить необходимую цель на дистанции до 150 метров. Упражнение "заложник» предполагает поражение противника из пистолета Макарова с расстояния 25 метров. По легенде противник удерживает заложника. На "снайперской дуэли" необходимо найти и уничтожить замаскированного противника.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
БанкУРАЛСИБсталлауреатомпремии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты