2018-12-17T09:49:36+03:00
Политика

В Воронежской области снайперы проводят учения на засекреченном полигоне

Военнослужащие ЗВО отрабатывают новые техники
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронежской области 300 снайперов Западного военного округа отрабатывают на учениях свои навыки. Как сообщает пресс-служба ЗВО, учения проходят по новейшим технологиям. Местом их проведения выбрали засекреченный полигон. Среди заданий - "найти и опознать". Суть в том, что военному дают десять секунд, чтобы запомнить фото, а после этого он должен поразить необходимую цель на дистанции до 150 метров. Упражнение "заложник» предполагает поражение противника из пистолета Макарова с расстояния 25 метров. По легенде противник удерживает заложника. На "снайперской дуэли" необходимо найти и уничтожить замаскированного противника.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Каток на площади Ленина в Воронеже может заработать 21 декабря
В полиции назвали причину аварии с оторвавшимся прицепом под Воронежем
Сотрудники ДПС спасли воронежца, которому стало плохо на улице
В аварии с оторвавшимся прицепом погибла 53-летняя женщина Воронежа
Пять жителей Воронежской области получили протезы, спроектированные в Сколково
В Хоперском заповеднике под Воронежем проводят учет выхухоли
В Воронеже и области объявили желтый уровень опасности из-за тумана и плохой видимости
В сети появились кадры с места аварии с прицепом под Воронежем
Воронежцы обсуждают в сети "деда на моноколесе", обгоняющего автомобили
В Воронеже разыскивают 14-летнюю девочку из Санкт-Петербурга
В Воронеже все еще ищут 16-летнюю школьницу, из-за пропажи которой возбудили уголовное дело
Перед Новым Годом Воронеж может превратиться в южный Сочи
Установили личность одного погибшего в ДТП с оторвавшимся прицепом на дороге "Воронеж - Тамбов"
На трассе под Воронежем оторвавшийся от грузовика прицеп убил водителя и пассажира "Мерседеса"
Под Воронежем служебная собака быстро нашла ограбившего 87-летнюю бабушку
Воронежцы недоумевают, почему на площади не работает каток и не горит елка
В Воронеже подростки, свисающие на руках с 7 этажа многоэтажки, попали на видео
Под Воронежем ищут 34-летнего мужчину со шрамом на голове
В Воронеже на пешеходном переходе сбили 14-летнего мальчика
В центре Воронежа одна из улиц превратилась в черное «озеро»
Ледяная змея захватила трубу в Воронеже
В Воронеже после застолья кавалер сорвал с шеи «избранницы» цепочку и сбежал
Дед Мороз из Великого Устюга прочитал воронежцам рэп