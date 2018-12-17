2018-12-17T09:27:07+03:00
Общество

Пять жителей Воронежской области получили протезы, спроектированные в Сколково

Об этом сообщает фонд соцстрахования
Юлия ТЕРНОВА
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Активные протезы кистей и предплечья установили пятерым жителям Воронежской области, четверо из которых – дети до 11 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального фонда соцстрахования.

Изготовили протезы при помощи 3D-принтера по индивидуальным меркам. Общая стоимость изделий, которые способны выполнять функции схвата и удержания предметов, менять очередность движения пальцев, почти 850 тыс. рублей. Каждый из закупленных протезов – это многофункциональное устройство, изготовленное по технологиям Сколково. За счет сгибания локтевого сустава, как утверждают в фонде соцстрахования, можно свободно брать предметы, кататься на лыжах или велосипеде, рисовать и играть. На "киберруку" также можно установить специальные насадки на выбор, например, под фонарик или мобильный телефон.

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