2018-12-16T19:55:59+03:00
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В Хоперском заповеднике под Воронежем проводят учет выхухоли

На основе данных дадут оценку тому, как чувствует себя вид в заповеднике
Юлия ТЕРНОВА
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В Хоперском заповеднике ведут учет русской выхухоли - краснокнижного животного, которое обитает только в центральных регионах России. Уникальность зверька еще и в том, что он не меняет своего облика уже 30-40 миллионов лет. - В Хоперском заповеднике во второй половине ноября проведен один из самых сложных зоологических учетов - учет выхухоли по прозрачному льду, - говорится на сайте ООПТ. - Проведение учета тесно связано с погодными условиями - на озерах должен установиться достаточно прочный (чтобы выдержать вес человека) и в тоже время прозрачный лед. На части водоемах Центрального и Северного лесничеств подсчитывалось количество жилых нор русской выхухоли. Одновременно с учетом выхухоли проводился контрольный учет бобровых поселений, смотрелось распределение ондатры, норки и выдры по водоемам заповедника, также определялись места зимовальных скоплений болотной черепахи. Полученные данные обрабатываются зоологом. На их основе будет дана оценка численности русской выхухоли и бобра по всей территории заповедника.

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