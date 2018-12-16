2018-12-16T18:56:56+03:00
Происшествия

В Воронеже и области объявили желтый уровень опасности из-за тумана и плохой видимости

Об этом сообщает Гидрометцентр
Юлия ТЕРНОВА
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В Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности. Сообщают об этом синоптики Гидрометцентра России. Причина в сильном тумане, который может окутать регион наступающей ночью. Плохая видимость может сохраняться до 11 утра понедельника, 17 декабря. Это особенно опасно для тех, кто за рулем, поэтому автомобилистам следует быть особенно осторожными. Несмотря на туман, завтра к нам должно прийти похолодание. Днём столбик термометра может опуститься до -10.

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