2018-12-16T18:56:56+03:00
Происшествия

В Воронеже и области объявили желтый уровень опасности из-за тумана и плохой видимости

Об этом сообщает Гидрометцентр
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности. Сообщают об этом синоптики Гидрометцентра России. Причина в сильном тумане, который может окутать регион наступающей ночью. Плохая видимость может сохраняться до 11 утра понедельника, 17 декабря. Это особенно опасно для тех, кто за рулем, поэтому автомобилистам следует быть особенно осторожными. Несмотря на туман, завтра к нам должно прийти похолодание. Днём столбик термометра может опуститься до -10.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хоперском заповеднике под Воронежем проводят учет выхухоли
В сети появились кадры с места аварии с прицепом под Воронежем
Воронежцы обсуждают в сети "деда на моноколесе", обгоняющего автомобили
В Воронеже разыскивают 14-летнюю девочку из Санкт-Петербурга
В Воронеже все еще ищут 16-летнюю школьницу, из-за пропажи которой возбудили уголовное дело
Перед Новым Годом Воронеж может превратиться в южный Сочи
Установили личность одного погибшего в ДТП с оторвавшимся прицепом на дороге "Воронеж - Тамбов"
На трассе под Воронежем оторвавшийся от грузовика прицеп убил водителя и пассажира "Мерседеса"
Под Воронежем служебная собака быстро нашла ограбившего 87-летнюю бабушку
Воронежцы недоумевают, почему на площади не работает каток и не горит елка
В Воронеже подростки, свисающие на руках с 7 этажа многоэтажки, попали на видео
Под Воронежем ищут 34-летнего мужчину со шрамом на голове
В Воронеже на пешеходном переходе сбили 14-летнего мальчика
В центре Воронежа одна из улиц превратилась в черное «озеро»
Ледяная змея захватила трубу в Воронеже
В Воронеже после застолья кавалер сорвал с шеи «избранницы» цепочку и сбежал
Дед Мороз из Великого Устюга прочитал воронежцам рэп