СЕГОДНЯ 17:35 2018-12-16T17:35:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В сети появилось видео с места страшной утренней аварии, случившейся на трассе в Новоусманском районе. На этих кадрах, записанных на видеорегистратор и опубликованных в группе "Аварии | ДТП | Воронежа", видно, что осталось от "Мерседеса", в котором погибли двое: 49-летний водитель, житель Пензенской области, и женщина, чья личность пока не установлена. Посмотреть видео можно, перейдя по ссылке.

Напомним, в воскресенье, 16 декабря, на трассе "Воронеж-Тамбов" в Новоусманском районе у грузового автомобиля "Скания" самопроизвольно отсоединился прицеп. Это произошло около десяти утра на 41 километре дороги. Грузовик следовал из Воронежа в направлении Тамбова. Как сообщают в пресс-службе регионального управления полиции, прицеп выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Мерседесом Вито".