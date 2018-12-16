2018-12-17T10:01:13+03:00
Авто

Воронежцы обсуждают в сети "деда на моноколесе", обгоняющего автомобили

Мужчину не останавливает ни снег, ни гололед
Юлия ТЕРНОВА
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В Воронеже уже не первый раз на видео попадает пожилой мужчина на моноколесе. Он передвигается на нем, обгоняя автомобили, летом и зимой. На днях в поле зрения видеорегистратора воронежцев снова попал дедушка-гонщик. Запись опубликовали в группе "Аварии | ДТП | Воронежа". За кадром ошеломленные молодые люди в салоне машины пытаются выразить эмоции от увиденного, но выходит только:

- Деееед! Нет, посмотри, это ж деееед! На моноколесе!

Вот интересно, а поменял ли рисковый мужчина резину на своем "транспортном средстве"? Парни какое-то время ехали за дедушкой, чтобы получше его заснять. На вид это самый обычный пенсионер: в синих спортивных штанах, фуфайке и кепке на голове. Но при этом он летит на бешеной скорости по заснеженной дороге, ровно держа осанку и, кажется, не прилагая никаких усилий для балансирования. Видео можно посмотреть по ссылке.

К слову, в ГУ МВД по региону сообщают, что моноциклы, как и, скажем, гироскутеры, самокаты, скейт-борды, могут использоваться только в пешеходных зонах. На дороге же им не место.

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