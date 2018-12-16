2018-12-16T17:17:24+03:00
Происшествия

В Воронеже разыскивают 14-летнюю девочку из Санкт-Петербурга

Она пропала еще четыре дня назад
Юлия ТЕРНОВА
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В Воронеже ищут 14-летнюю девочку из Санкт-Петербурга. Ее родные полагают, что она могла сюда отправиться. По данным волонтеров "Лиза Алерт", Мунисахон Усмонову последний раз ее видели 12 декабря. Уже четыре дня ее судьба не известна.

В день исчезновения она была одета в разноцветный пуховик, темно-синие джинсы и темно-синие кроссовки. Рост школьницы 152 сантиметра, телосложение нормальное, черные волосы, карие глаза. Если вы можете помочь и владеете какой-то информацией, позвоните волонтерам по номеру, указанному под фото, или по экстреннлму номеру 112.

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