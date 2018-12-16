2018-12-16T14:54:21+03:00
Происшествия

В Воронеже все еще ищут 16-летнюю школьницу, из-за пропажи которой возбудили уголовное дело

Яну Карпову не видели с 30 ноября
Юлия ТЕРНОВА
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Волонтеры "Лиза Алерт" сообщают, что поиски 16-летней Яны Карповой из Воронежа продолжаются. В последний раз ее видели у станции "Графская" 30 ноября, больше двух недель назад. По факту исчезновения школьницы возбудили уголовное дело по статье "Убийство" в следственном комитете. Вот приметы пропавшей: рост 179 сантиметров, телосложение плотное, волосы каштановые, глаза голубые. Была одета в черные джинсы, синюю куртку, серую шапку и черные ботинки. С собой у девушки был зелено-фиолетовый рюкзак. Если вы можете помочь найти Яну и владеете какой-то информацией, обратитесь к волонтерам по номеру, указанному на ориентировке. Или позвоните по номеру 112.

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