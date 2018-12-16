2018-12-17T16:25:47+03:00
Общество

Перед Новым Годом Воронеж может превратиться в южный Сочи

В последние дни уходящего года нас ждет серьезный температурный перепад
Юлия ТЕРНОВА
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Весь декабрь будет умеренно холодным и снежным, но в последние дни года случатся температурные качелиВесь декабрь будет умеренно холодным и снежным, но в последние дни года случатся температурные качелиФото: Тимур ХАНОВ
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Синоптики службы "Гисметео" сдеали прогноз на предновогодние дни. На новой неделе нам обещают небольшой мороз: с понедельника по пятницу температура будет колебаться от -7 до -10. В воскресенье столбик термометра может опуститься еще ниже - до 15. При этом все время будет идти снег. Предновогодняя неделя начнется тоже с умеренных минусовых температур: -5, -1. До 27 декабря будет снежно.

Казалось бы, это идеальная погода для рождественских праздников! Но уже 28 декабря специалисты обещают нам странное: на три дня в Воронеж придет небывалое потепление, и Столица Черноземья будет напоминать скорее южный Сочи. В пятницу, 28 декабря, будет 8 градусов тепла, 29 декабря - 10 градусов тепла, а 30 декабря - 4 градуса. Уже 31-го снова ударит мороз: похолодает до -5. Вероятно, Новый Год будет невероятно скользким и бесснежным. Солнечная бесснежная погода с небольшим минусом ожидается и в первые дни января.

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