Перед Новым Годом Воронеж может превратиться в южный Сочи

СЕГОДНЯ 13:08 2018-12-16T13:14:43+03:00

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Синоптики службы "Гисметео" сдеали прогноз на предновогодние дни. На новой неделе нам обещают небольшой мороз: с понедельника по пятницу температура будет колебаться от -7 до -10. В воскресенье столбик термометра может опуститься еще ниже - до 15. При этом все время будет идти снег. Предновогодняя неделя начнется тоже с умеренных минусовых температур: -5, -1. До 27 декабря будет снежно.

Казалось бы, это идеальная погода для рождественских праздников! Но уже 28 декабря специалисты обещают нам странное: на три дня в Воронеж придет небывалое потепление, и Столица Черноземья будет напоминать скорее южный Сочи. в пятницу, 28 декабря, будет 8 градусов тепла, 29 декабря - 10 градусов тепла, а 30 декабря - 4 градуса. Уже 31-го снова ударит мороз: похолодает до -5. Вероятно, Новый Год будет невероятно скользким и бесснежным. Солнечная бесснежная погода с небольшим минусом ожидается и в первые дни января.