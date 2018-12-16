2018-12-17T10:17:04+03:00
Происшествия

Установили личность одного погибшего в ДТП с оторвавшимся прицепом на дороге "Воронеж - Тамбов"

Страшная авария произошла в Новоусманском райне
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Фото ГУ МВД по Воронежской областиФото ГУ МВД по Воронежской области
Изменить размер текста:

Личность одного из погибших в ДТП на дороге "Воронеж - Тамбов" установили: это 49-летний житель Пензенской области. Однако по-прежнему не известна личность его пассажирки. Напомним, авария произошла сегодня, 16 декабря, около десяти утра, когда у грузовика "Скания" самопроизвольно оторвался прицеп. Он вылетел на встречную полосу, где врезался в "Мерседес".

Сейчас правоохранители уточняют обстоятельства произошедшего, по факту этого ДТП начали проверку. В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области опубликовали фотографии с места аварии.

Фото ГУ МВД по Воронежской области

Фото ГУ МВД по Воронежской области

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
БанкУРАЛСИБсталлауреатомпремии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты