Установили личность одного погибшего в ДТП с оторвавшимся прицепом на дороге "Воронеж - Тамбов"
Фото ГУ МВД по Воронежской области
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Личность одного из погибших в ДТП на дороге "Воронеж - Тамбов" установили: это 49-летний житель Пензенской области. Однако по-прежнему не известна личность его пассажирки. Напомним, авария произошла сегодня, 16 декабря, около десяти утра, когда у грузовика "Скания" самопроизвольно оторвался прицеп. Он вылетел на встречную полосу, где врезался в "Мерседес".
Сейчас правоохранители уточняют обстоятельства произошедшего, по факту этого ДТП начали проверку. В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области опубликовали фотографии с места аварии.
Фото ГУ МВД по Воронежской области