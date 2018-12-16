2018-12-16T11:59:07+03:00
Происшествия

На трассе под Воронежем оторвавшийся от грузовика прицеп убил водителя и пассажира "Мерседеса"

Личности погибших устанавливают
Юлия ТЕРНОВА
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В воскресенье, 16 декабря, на трассе "Воронеж-Тамбов" в Новоусманском районе у грузового автомобиля "Скания" самопроизвольно отсоединился прицеп. Это произошло около десяти утра на 41 километре дороги. Грузовик следовал из Воронежа в направлении Тамбова. Как сообщают в пресс-службе регионального управления полиции, прицеп выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Мерседесом Вито".

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир микроавтобуса погибли на месте ДТП. Их личности в настоящее время устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего, - сообщили в пресс-службе полиции.

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