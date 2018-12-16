Под Воронежем служебная собака быстро нашла ограбившего 87-летнюю бабушку

СЕГОДНЯ 10:56 2018-12-16T10:56:06+03:00

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Накануне в полицию позвонила 87-летняя жительница села Шапошникова Ольховатского района. Она рассказала, что проснулась от странного звука и увидела грабителя - мужчину с маской на голове. Он потребовал отдать ему все сбережения, что пенсионерка и сделала. На место выехали полицейские с собакой. Служебный пес взял след и повел за собой правоохранителей. У одного из домов в селе он обнаружил брошенной черную балаклаву. Она и стала главной уликой. Вслед за ней нашли и самого грабителя. Им оказался 37-летний местный житель. По его признанию, он давно спланировал это ограбление. Бабушка стала для него легкой добычей, поскольку живет одна. Теперь преступника будут судить. Ему грозит до семи лет тюрьмы.