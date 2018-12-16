2018-12-16T09:34:49+03:00
Общество

Воронежцы недоумевают, почему на площади не работает каток и не горит елка

Предполагаемая дата начала катаний была - 15 декабря
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воронежцы интересуются, почему на площади Ленина все ещё не заработали там. Ранее областное управление спорта и физкультуры сообщало, что открытие планируется на 15 декабря, уточняя, что помешать этому могут погодные условия. Однако горожане жалуются, что оно так и не состоялось. Может, сказалась недавняя оттепель. Работу катков обсуждали в сообществе "Типичный Воронеж". Аноним спросил подписчиков, начались ли катания на главной площади города. "Ничего не открыто. Подошли спросить, когда откроют, на что нам ответили: "Как зальют", - написал один из пользователей. "Почему елка не горит? Экономят?", - вопрошает другой. "Сегодня ходил, открытие в процессе. В самой коробке лужа большая", - поделился наблюдениями третий комментатор.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже подростки, свисающие на руках с 7 этажа многоэтажки, попали на видео
Под Воронежем ищут 34-летнего мужчину со шрамом на голове
В Воронеже на пешеходном переходе сбили 14-летнего мальчика
В центре Воронежа одна из улиц превратилась в черное «озеро»
Ледяная змея захватила трубу в Воронеже
В Воронеже после застолья кавалер сорвал с шеи «избранницы» цепочку и сбежал
Дед Мороз из Великого Устюга прочитал воронежцам рэп
Воронежцы показали, как местные аптеки готовятся к Новому году
В Воронеже неравнодушный тракторист вытащил из кювета большегруз
В Воронежской области осудили вора, обчистившего автомобиль путешественниц на трассе
В Воронежской области ВАЗ протаранил грузовик: один человек погиб
В Воронеже из-за гололеда «Форд» влетел в «Фольксваген»: погибла 25-летняя девушка
В Воронеже ищут пропавшего по пути в Москву ставропольца на белом «Порше»
Воронежцы нашли парикмахерскую для сказочных героев
Актер Воронежского драмтеатра стал «Лидером года»
Воронежский «Факел» первый матч на Кубке ФНЛ сыграет с дублем московского «Спартака»
В центре Воронежа могут убрать две остановки
В Воронеже определили, кто будет проектировать новые площадь Победы и проспект Революции
В Воронеже подростка, угнавшего машину мамы, полицейские загнали в сугроб
На телебашне сделали бегущую строку «Воронеж»
В центре Воронежа появится еще один сквер
В Воронеже устроят ночную облаву на пьяных водителей
Под Воронежем двое хулиганов сожгли иномарку директора школы
Воронежский автобус №70м частично изменил свой маршрут
В Воронежскую область из Венгрии пытались провезти 16 тонн семян с опасными клопами
Под Воронежем открыли мусоросортировочный завод
В воронежском водоканале приготовили сюрприз для любителей неодимовых магнитов