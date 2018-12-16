Воронежцы недоумевают, почему на площади не работает каток и не горит елка

СЕГОДНЯ 09:34 2018-12-16T09:34:49+03:00

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Воронежцы интересуются, почему на площади Ленина все ещё не заработали там. Ранее областное управление спорта и физкультуры сообщало, что открытие планируется на 15 декабря, уточняя, что помешать этому могут погодные условия. Однако горожане жалуются, что оно так и не состоялось. Может, сказалась недавняя оттепель. Работу катков обсуждали в сообществе "Типичный Воронеж". Аноним спросил подписчиков, начались ли катания на главной площади города. "Ничего не открыто. Подошли спросить, когда откроют, на что нам ответили: "Как зальют", - написал один из пользователей. "Почему елка не горит? Экономят?", - вопрошает другой. "Сегодня ходил, открытие в процессе. В самой коробке лужа большая", - поделился наблюдениями третий комментатор.