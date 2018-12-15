2018-12-15T20:30:19+03:00
Общество

В Воронеже подростки, свисающие на руках с 7 этажа многоэтажки, попали на видео

Опасное развлечение дети устроили в доме на Московском проспекте
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот из видео.Фото: скриншот из видео.
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В Воронеже на видео попало опасное развлечение подростков. Свисающих на руках с окна седьмого этажа детей засняла жительница дома напротив. Пугающий ролик местная жительница выложила на своей странице в соцсети в субботу, 15 декабря.

Инцидент произошел на Московском проспекте, 4б. На записи видно, как подростки по очереди выбираются из окна одной из квартиры многоэтажки, а затем висят, держась за раму. После этого дети забираются обратно.

- Не знаю. зачем это делают подростки, но до добра этот экстрим не доводит, - подписал видео автор.

Ролик быстро разлетелся по популярным сообществам в соцсетях. В комментариях кто-то ужасается поведению детей, а кто-то не находит здесь ничего опасного.

- Это нормально. Я лет в 14 или 15 сидел на перилах лоджии, свесив ноги. Как-то залез по пожарной лестнице на крышу хрущевки. А зачем я это делал? Уже не помню. Наверное - это возрастное, типа ветрянки, - написал горожанин.

А как вы относитесь к подобным развлечениям детей?

Опасное развлечение подростков в Воронеже.Автор: Ольга Цыплакова.

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