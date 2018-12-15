В Воронеже подростки, свисающие на руках с 7 этажа многоэтажки, попали на видео
В Воронеже на видео попало опасное развлечение подростков. Свисающих на руках с окна седьмого этажа детей засняла жительница дома напротив. Пугающий ролик местная жительница выложила на своей странице в соцсети в субботу, 15 декабря.
Инцидент произошел на Московском проспекте, 4б. На записи видно, как подростки по очереди выбираются из окна одной из квартиры многоэтажки, а затем висят, держась за раму. После этого дети забираются обратно.
- Не знаю. зачем это делают подростки, но до добра этот экстрим не доводит, - подписал видео автор.
Ролик быстро разлетелся по популярным сообществам в соцсетях. В комментариях кто-то ужасается поведению детей, а кто-то не находит здесь ничего опасного.
- Это нормально. Я лет в 14 или 15 сидел на перилах лоджии, свесив ноги. Как-то залез по пожарной лестнице на крышу хрущевки. А зачем я это делал? Уже не помню. Наверное - это возрастное, типа ветрянки, - написал горожанин.
А как вы относитесь к подобным развлечениям детей?
Опасное развлечение подростков в Воронеже.Автор: Ольга Цыплакова.