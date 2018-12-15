2018-12-15T19:02:51+03:00
Происшествия

Под Воронежем ищут 34-летнего мужчину со шрамом на голове

Олег Лаптев ушел из дома в селе Губарево Семилукского района
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы «Поиск Пропавших Людей ВПСО «ВОРОНЕЖЕЦ».Фото: из группы «Поиск Пропавших Людей ВПСО «ВОРОНЕЖЕЦ».
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Волонтеры объявили о поисках 34-летнего мужчины. Олег Лаптев ушел из дома в селе Губарево Семилукского района 11 декабря около 11.30. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Воронежец» в субботу, 15 декабря.

Рост пропавшего 175-179 см. У Олега Лаптева худощавое телосложение, на вид ему 34-35 лет, У мужчины прямые короткие темно-русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения он был одет в синюю куртку с надписью «Газпром» и камуфляжные штаны, на голове - черная шапка в серую полоску. Также у мужчины есть шрам на голове в области затылка.

Волонтеры выйдут на поиски мужчины в воскресенье, 16 декабря в 10 утра. Сбор участников - на стоянке возле «Русского аппетита» на Семилукском кольце.

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