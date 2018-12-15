В Воронеже на пешеходном переходе сбили 14-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 18:10 2018-12-15T18:10:29+03:00

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В Воронеже на пешеходном переходе иномарка сбила 14-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 15 декабря.

Все произошло 14 декабря в 22.30 на улице Остужева недалеко от дома №2в. Мальчик переходил дорогу по регулируемой зебре в тот момент, когда его сбил автомобиль «Субару», ехавший со стороны улицы Переверткина. За рулем иномарки находился 57-летний местный житель. Ребенка доставили в больницу.

Как сообщили «КП» в ведомстве, в медучреждении подростку оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Обстоятельства ДТП теперь выясняют сотрудники полиции.