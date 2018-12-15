В центре Воронежа одна из улиц превратилась в черное «озеро»

15 Дек. 17:24 2018-12-15T17:24:42+03:00

Жители улицы Черняховского не могут покинуть свои дома

Изменить размер текста: A A

Жители улицы Черняховского, находящейся в частном секторе Ленинского района, пожаловались на жуткую лужу. Из-за нее горожане оказались фактически забаррикадированы в своих домах. Фотографию черного «озера» посреди дороги пользователи опубликовали в популярном городском сообществе в соцсети.

Судя по дате, указанной на снимке, кадр был сделан 14 декабря.

- Скоро Новый год, Воронеж преображается. Но не у всех жителей нашего города будет возможность полюбоваться красотами нашего города по одной причине - не смогут выбраться из дома! Предлагаю Вам, для контраста, «праздничный» вид улицы Черняховского, практически в центре Воронежа. Это при том, что администрация города постоянно уверяет жителей, что данная улица поддерживается в должном состоянии. Спасибо за «заботу», уважаемые господа чиновники, - написал автор фото.

В комментариях и другие воронежцы поддержали возмущения горожанина.

- Я живу на этой улице, такое ощущение, что ее не существует и поэтому ее никогда не делают. Хотя все параллельные не раз полностью асфальтировали. Адская дорога, что пешком, что на машине, - рассказала местная жительница.

Также горожане отметили, что в подобном состоянии находятся и другие улицы в частных секторах.