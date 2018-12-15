2018-12-15T16:46:59+03:00
Общество

Ледяная змея захватила трубу в Воронеже

Скульптура образовалась из водоотвода
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже сфотографировали необычную скульптуру. Ледяная змея образовалась из водяного стока после того, как в городе установились морозы. Мимо такого чуда природы просто невозможно пройти. Снимок местные жители опубликовали в популярной группе в соцсети в субботу, 15 декабря.

В комментариях к посту воронежцы отметили, что скульптура очень уж напоминает змею из фильмов о Гарри Поттере. Ближайшая помощница Волан-де-Морта, видимо, решила напугать горожан.

А какие необычные скульптуры изо льда встречали вы?

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