Ледяная змея захватила трубу в Воронеже
Скульптура образовалась из водоотвода
Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже сфотографировали необычную скульптуру. Ледяная змея образовалась из водяного стока после того, как в городе установились морозы. Мимо такого чуда природы просто невозможно пройти. Снимок местные жители опубликовали в популярной группе в соцсети в субботу, 15 декабря.
В комментариях к посту воронежцы отметили, что скульптура очень уж напоминает змею из фильмов о Гарри Поттере. Ближайшая помощница Волан-де-Морта, видимо, решила напугать горожан.
А какие необычные скульптуры изо льда встречали вы?