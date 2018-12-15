В Воронеже после застолья кавалер сорвал с шеи «избранницы» цепочку и сбежал

15 Дек. 15:42 2018-12-15T15:54:23+03:00

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В Воронеже застолье двух влюбленных закончилось уголовным делом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 15 декабря.

Инцидент произошел 12 декабря в доме на улице Острогоржской. 30-летняя местная жительница вместе со своим новоявленным 32-летним кавалером выпивала спиртные напитки. Около часа ночи застолье закончилось и женщина пошла провожать гостя к лифту. Однако, мужчина просто так уходить не захотел. Он сорвал с шеи «избранницы» золотую цепочку и сбежал. Горожанка обратилась в полицию.

По данному факту отделом по расследованию преступлений на территории Ленинского района СУ УМВД России по Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

Через какое-то время мужчину задержали. Он оказался уже ранее судимым за имущественные преступления. В отделе полиции вор признал свою вину. Цепочку изъяли в ходе обысков.