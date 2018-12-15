2018-12-15T15:36:28+03:00
Звезды

Дед Мороз из Великого Устюга прочитал воронежцам рэп

И поздравил с наступающим праздником обездоленных девчонок и мальчишек
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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- Ё, камон, с нами Таня Грамон. Я - российский Дед Мороз, рэп сегодня вам принес, - неожиданно выдал Всероссийский зимний волшебник на встрече с воронежцами. Дед Мороз из Великого Устюга признался, что ему пишут не только по обычной почте, но и по электронной, и в соцсетях. И бывают там неожиданные вопросы, типа «Как к русскому рэпу относишься?». Мороз Иванович признался, что если б не много мата, то нормально, вот Оксимирона уважает, начитанный, мол, он паренек.

Воронеж стал 16-м в маршруте третьего большого путешествия Всероссийского Деда Мороза по стране. В этом году он посетит 22 города. Команда Мороза Ивановича уже преодолела 40 тыс км, осчастливила более 200 семей и 170 учреждений, где живут обездоленные дети, ребята с особенностями здоровья. Волшебник с помощниками и волонтерами подарили около 200 тонн подарков.

В Воронеже Дед Мороз читает рэп.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже волшебник приехал с визитом к ребятишкам из малообеспеченных семей, деткам с особенностями здоровья, в частности, воспитанникам интернатов № 3 (где живут ребята с нарушением зрения) и №6 (с нарушением слуха), а также навестил кадетов Михайловского кадетского корпуса.

Напомним, 16 декабря с волшебником могут встретиться и обычные горожане: Дед Мороз вместе с ведущей программ «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ» Татьяной Грамон устроят уличный праздник у ТРК «Арена». Начало в 14.00. Обещают танцы, песни, веселье. Кстати, на празднике выступит наша юная землячка - воронежская участница детского вокального проекта «Ты супер!» Яна Лоленко.

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