2018-12-15T14:49:50+03:00
Общество

Воронежцы показали, как местные аптеки готовятся к Новому году

Фармацевты-шутники собрали для горожан все самое необходимое для корпоративов
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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Воронежцы показали, как местные аптеки готовятся к новогодним праздникам. Фармацевты-шутники собрали на витрине все самое необходимое на корпоративе и после него. Фото набора пользователи выложили в популярной группе в соцсети в субботу, 15 ноября.

Под вывеской «А ты готов к корпоративу?» сотрудники разложили препараты от боли и похмелья. Завершает список так называемый «джентельменский набор».

В комментариях к посту местные жители удивились такому набору средств.

- У меня скоро корпоратив первый. Неужели настолько там отрываются? - спросил воронежец.

- Вы даже не представляете, на что подписываетесь, - ответила ему местная жительница.

А как вы готовитесь к праздникам?

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