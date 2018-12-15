Воронежцы показали, как местные аптеки готовятся к Новому году
Воронежцы показали, как местные аптеки готовятся к новогодним праздникам. Фармацевты-шутники собрали на витрине все самое необходимое на корпоративе и после него. Фото набора пользователи выложили в популярной группе в соцсети в субботу, 15 ноября.
Под вывеской «А ты готов к корпоративу?» сотрудники разложили препараты от боли и похмелья. Завершает список так называемый «джентельменский набор».
В комментариях к посту местные жители удивились такому набору средств.
- У меня скоро корпоратив первый. Неужели настолько там отрываются? - спросил воронежец.
- Вы даже не представляете, на что подписываетесь, - ответила ему местная жительница.
А как вы готовитесь к праздникам?