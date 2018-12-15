В Воронеже неравнодушный тракторист вытащил из кювета большегруз
В Воронеже тракторист вытащил из кювета большегруз. А сотрудники Госавтоинспекции спасли автомобилистов от образовавшейся из-за ЧП пробки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 15 декабря.
Инцидент произошло накануне около девяти часов утра на улице Острогожской. Инспекторы заметили плитовоз, который передней частью съехал с проезжей части в кювет. А прицеп МАЗа мешал проезжающим мимо автомобилистам и создавал пробку. Вес большегруза не позволял ему самостоятельно выбраться на дорогу.
Сотрудники ГИБДД организовали регулирование на улице. А проезжавший мимо неравнодушный тракторист помог отбуксировать плитовоз на дорогу.
Водитель выразил проезжающему мимо водителю трактора и сотрудникам Госавтоинспекции благодарность за оказание помощи.