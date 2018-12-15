В Воронежской области осудили вора, обчистившего автомобиль путешественниц на трассе

15 Дек. 12:01 2018-12-15T12:14:19+03:00

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Воронежец, обчистивший машину путешественниц, проведет в колонии поселения полтора года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 15 декабря.

Инцидент произошел в конце лета. Две жительницы Калужской области отправились на юг. Их маршрут проходил через Воронежскую область. 14 августа около трех часов дня девушки остановились возле лесополосы в Павловском районе, чтобы передохнуть. Авто они оставили открытым и ушли. В это время мимо проходил 49-летний воронежец. Через окно он увидел, что внутри никого нет. Тогда мужчина похитил из салона две женские сумки, в которых находились документы, сотовые телефоны и деньги в сумме около 117 тысяч рублей. Вернувшись, путешественницы обнаружили пропажу и обратились в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника и автомобиль, на котором он скрылся после происшествия. Через несколько часов мужчина задержали в Каширском районе.

На суде мужчина вину свою признал и в полном объеме возместил девушкам ущерб. Его приговорили к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения.